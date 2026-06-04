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Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта, считает Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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21:15 04.06.2026
Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта, считает Путин

Путин согласился, что Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин согласился, что Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта.
  • Встреча президента РФ с руководителями международных информагентств проходит в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта.
В четверг Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. В ходе мероприятия главный редактор агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе спросил у президента РФ, может ли Евросоюз помочь в поиске решения украинского конфликта.
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"Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает", - сказал Путин, отвечая на вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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