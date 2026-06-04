Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта, считает Путин

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"Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает", - сказал Путин, отвечая на вопрос.