Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта, считает Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин согласился, что Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта.
- Встреча президента РФ с руководителями международных информагентств проходит в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта.
«
"Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает", - сказал Путин, отвечая на вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.