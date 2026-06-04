Путин заявил о снижении числа россиян, проживающих за чертой бедности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия с опережением темпов снизила число граждан, проживающих за чертой бедности.
- К 2030 году планировалось снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%, однако уже в 2025 году этот показатель составил 6,7%.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия с опережением темпов снижает число граждан, проживающих за чертой бедности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причём с превышением показателя - 6,7%", - заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.