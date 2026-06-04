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Путин заявил о снижении числа россиян, проживающих за чертой бедности - РИА Новости, 04.06.2026
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21:12 04.06.2026 (обновлено: 21:32 04.06.2026)
Путин заявил о снижении числа россиян, проживающих за чертой бедности

Путин: РФ с опережением снижает число граждан, проживающих за чертой бедности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия с опережением темпов снизила число граждан, проживающих за чертой бедности.
  • К 2030 году планировалось снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%, однако уже в 2025 году этот показатель составил 6,7%.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия с опережением темпов снижает число граждан, проживающих за чертой бедности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причём с превышением показателя - 6,7%", - заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Путин на встрече с главами информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
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