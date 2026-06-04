Путин сообщил, что российская экономика чувствует себя уверенно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Российская экономика на правильном пути, чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно", - сказал Путин, комментируя состояние российской экономики на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.