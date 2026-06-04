Реальные доходы населения в России продолжают расти, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реальные доходы населения России выросли примерно на 28%, сообщил Владимир Путин.
- Президент России проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Реальные доходы населения России продолжают расти, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28%", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.