Вопрос о выборах президента на Украине имеет значение, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о важности вопроса о выборах президента Украины.
- Путин отметил, что в мае 2024 года истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос о выборах президента Украины имеет значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ напомнил, что в мае 2024 года истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины.
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"Много говорили о выборах в Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? То, что задавали там вопросы, это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они (выборы - ред.) будут, то когда?" - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.