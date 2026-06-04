Путин заявил о желании России закончить конфликт на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине.
- Заявление было сделано на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
С.- ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. У России есть желание закончить конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Много вопросов, но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что, если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.