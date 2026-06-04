Путин попросил Армению скорее провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия просит Армению провести референдум о будущем в Европейском союзе или Евразийском экономическом союзе как можно скорее.
- Он подчеркнул, что это право Армении как любой суверенной страны - выбирать приоритеты развития.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия просит Армению провести референдум о будущем в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) как можно скорее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тем более, что сам премьер-министр (Никол - ред.) Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба - сделать это как можно быстрее", - заявил Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.