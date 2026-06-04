Путин попросил Армению скорее провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС

"Тем более, что сам премьер-министр (Никол - ред.) Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба - сделать это как можно быстрее", - заявил Путин в ходе встречи.