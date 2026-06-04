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Путин попросил Армению скорее провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:00 04.06.2026
Путин попросил Армению скорее провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС

Путин: Россия просит Армению скорее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАЭС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия просит Армению провести референдум о будущем в Европейском союзе или Евразийском экономическом союзе как можно скорее.
  • Он подчеркнул, что это право Армении как любой суверенной страны - выбирать приоритеты развития.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия просит Армению провести референдум о будущем в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) как можно скорее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ отметил, что в Армении был принят закон о присоединении к Евросоюзу, но государство находится в ЕАЭС, нормы и стандарты которого не совпадают с теми, что приняты в ЕС.
Путин подчеркнул, что это право Армении как любой суверенной страны - выбирать приоритеты развития, но Еревану нужно как можно быстрее определиться, в каком направлении он будет двигаться.
"Тем более, что сам премьер-министр (Никол - ред.) Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба - сделать это как можно быстрее", - заявил Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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