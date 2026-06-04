Путин оценил развитие отношений России с Азербайджаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что отношения России и Азербайджана выстраиваются в очень позитивном ключе.
- Путин делает заявление в рамках встречи с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана выстраиваются в очень позитивном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"В общем, я считаю, что отношения между двумя странами выстраиваются и выстраиваются в очень позитивном ключе", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.