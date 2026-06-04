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Путин надеется, что первый блок АЭС в Египте заработает в 2028 году - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:56 04.06.2026 (обновлено: 20:59 04.06.2026)
Путин надеется, что первый блок АЭС в Египте заработает в 2028 году

Путин выразил надежду, что в 2028 году заработает первый блок АЭС в Египте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выразил надежду, что первый блок АЭС в Египте заработает в 2028 году.
  • Президент обсудил этот вопрос в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в 2028 году заработает первый блок АЭС в Египте.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«
"Сейчас активно работаем над реализацией уже проекта строительства в Египте атомной электростанции. Надеюсь, что в ближайшие там - сейчас 26 год - 28-м году заработает уже первый блок, первый блок атомной электростанции. Работы очень активным образом продолжаются", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин на встрече с главами информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
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