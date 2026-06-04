Путин надеется, что первый блок АЭС в Египте заработает в 2028 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин выразил надежду, что первый блок АЭС в Египте заработает в 2028 году.
- Президент обсудил этот вопрос в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в 2028 году заработает первый блок АЭС в Египте.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Сейчас активно работаем над реализацией уже проекта строительства в Египте атомной электростанции. Надеюсь, что в ближайшие там - сейчас 26 год - 28-м году заработает уже первый блок, первый блок атомной электростанции. Работы очень активным образом продолжаются", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.