Россия готова договориться с Украиной мирными средствами, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе, которая обсуждалась с Трампом в Анкоридже.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на той базе, которая обсуждалась с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.