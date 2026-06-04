"Газпром" никогда не отказывался поставлять газ в Германию, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что "Газпром" никогда не отказывался поставлять газ в ФРГ и готов осуществлять поставки хоть завтра.
- Путин сделал это заявление в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. "Газпром" никогда не отказывался поставлять газ в ФРГ и готов осуществлять поставки хоть завтра, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.