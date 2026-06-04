Путин заявил, что Европа может возобновить контакты с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что если кто-то в Европе хочет возобновить контакты с Россией, они могут это сделать.
- Встреча с руководителями ведущих мировых информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА , 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если кто-то в Европе хочет возобновить контакты с Россией, они могут это сделать.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.