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Россия не против экономической евроинтеграции Украины, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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20:51 04.06.2026 (обновлено: 21:03 04.06.2026)
Россия не против экономической евроинтеграции Украины, заявил Путин

Путин: Россия не против экономической евроинтеграции Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия не против экономической евроинтеграции Украины.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия не против экономической евроинтеграции Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Мне известно о предложениях канцлеров Федеративной Республики о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста", - сказал Путин на встрече.
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