Россия не против экономической евроинтеграции Украины, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия не против экономической евроинтеграции Украины.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия не против экономической евроинтеграции Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Мне известно о предложениях канцлеров Федеративной Республики о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста", - сказал Путин на встрече.