Борьба за власть в Киеве обостряется, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что борьба за власть в Киеве обостряется.
- Путин высказал мнение, что в случае установления мира на Украине внутриполитическая борьба и экономическая ситуация в стране могут обостриться.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Борьба за власть в Киеве обостряется, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.