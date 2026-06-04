После удара "Орешником" по Белой церкви туда залетели дроны, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. После применения "Орешника" по Белой церкви на Украине туда залетели дроны, чтобы посмотреть на результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если это касается Белой Церкви… у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра", - сказал Путин в ходе встречи.