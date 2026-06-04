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После удара "Орешником" по Белой церкви туда залетели дроны, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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20:45 04.06.2026 (обновлено: 21:41 04.06.2026)
После удара "Орешником" по Белой церкви туда залетели дроны, заявил Путин

Путин: после удара «Орешником» по Белой церкви туда залетели дроны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что после удара "Орешником" по Белой Церкви на Украине туда залетели дроны, чтобы проверить результаты.
  • Президент провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. После применения "Орешника" по Белой церкви на Украине туда залетели дроны, чтобы посмотреть на результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Президент РФ заявил, что удар "Орешником" был произведен туда, где было удобно посмотреть результаты.
"Если это касается Белой Церкви… у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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