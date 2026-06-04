Россия никогда не отказывается от контактов с Европой, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от контактов с Европой.
- Встреча с руководителями международных информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. . Россия никогда не отказывается от контактов с Европой, достаточно снять трубку и позвонить, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Мы и не отказываемся от контактов (с представителями Европы - ред.), достаточно снять трубку и позвонить, хотят приехать - пускай приезжают. Это же они не хотят", - сказал российский лидер на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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