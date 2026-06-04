Путин предложил обсудить кандидатуру переговорщика от ЕС на уровне МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы с Россией можно на уровне МИД или спецслужб.
- Встреча президента с руководителями международных информагентств прошла в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы с Россией можно на уровне МИД или спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть (переговорщик от Европы с Россией - ред.). И повторяю еще раз, это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это же рабочий момент. Об этом можно поговорить тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне министерства иностранных дел или на уровне спецслужб", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.