Путин предложил обсудить кандидатуру переговорщика от ЕС на уровне МИД

"Естественно, мы хотим понять, кто бы это мог быть (переговорщик от Европы с Россией - ред.). И повторяю еще раз, это все-таки должны быть люди, которым можно доверять. Это же рабочий момент. Об этом можно поговорить тихо, спокойно, ну, скажем, на уровне министерства иностранных дел или на уровне спецслужб", - сказал Путин в ходе встречи.