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Путин назвал Шредера человеком, которому можно доверять - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:27 04.06.2026 (обновлено: 20:45 04.06.2026)
Путин назвал Шредера человеком, которому можно доверять

Путин назвал экс-канцлера Германии Шредера человеком, которому можно доверять

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера человеком, которому можно доверять.
  • Путин подчеркнул, что Шредер занимался строительством инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", для обеспечения Германии надежными и дешевыми поставками из России.
  • Президент РФ отметил, что Шредер связал контрагентов взаимными обязательствами.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера человеком, которому можно доверять.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Президент подчеркнул, что именно Шредер занимался строительством инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", для того, чтобы обеспечить экономику Германии надежными, дешевыми поставками из России.
«
"И более того, он не просто обеспечил поставки, но и связал контрагентов, экономические субъекты, субъекты экономической деятельности, взаимными обязательствами. И важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения, а важно то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, но все-таки человек, которому можно доверять", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин на встрече с главами информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
Вчера, 19:42
 
ПМЭФ-2026Герхард ШредерВладимир ПутинГерманияРоссияСеверный поток
 
 
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