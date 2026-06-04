Путин назвал Шредера человеком, которому можно доверять

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера человеком, которому можно доверять.
- Путин подчеркнул, что Шредер занимался строительством инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", для обеспечения Германии надежными и дешевыми поставками из России.
- Президент РФ отметил, что Шредер связал контрагентов взаимными обязательствами.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера человеком, которому можно доверять.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Президент подчеркнул, что именно Шредер занимался строительством инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", для того, чтобы обеспечить экономику Германии надежными, дешевыми поставками из России.
«
"И более того, он не просто обеспечил поставки, но и связал контрагентов, экономические субъекты, субъекты экономической деятельности, взаимными обязательствами. И важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения, а важно то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, но все-таки человек, которому можно доверять", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.