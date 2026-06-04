Путин назвал удары "Орешником" важными для будущего применения комплекса

Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили ранее в министерстве обороны РФ.

"Ударили туда, где было удобно посмотреть результат. ... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ.