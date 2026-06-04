Ни одного боевого применения "Орешника" по Украине не было, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что ни одного боевого применения "Орешника" по Украине не было.
- По словам президента, систему "Орешник" испытывали на полигонах, но это не было боевым применением.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Ни одного боевого применения "Орешника" по Украине не было, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Мы подобные системы испытывали на полигонах - "Орешник" мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.