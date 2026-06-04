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У Украины нет гиперзвуковых ракет в отличие от России, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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20:21 04.06.2026 (обновлено: 20:30 04.06.2026)
У Украины нет гиперзвуковых ракет в отличие от России, заявил Путин

Путин: у Украины нет гиперзвуковых ракет в отличие от России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что у Украины нет гиперзвуковых и крылатых ракет в отличие от России.
  • Он сделал это заявление в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА , 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины в отличие от России нет гиперзвуковых и крылатых ракет.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Не существует (у украинской стороны - ред.) и ударных систем таких, которые есть у Российской Федерации: имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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