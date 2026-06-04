У Украины нет гиперзвуковых ракет в отличие от России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что у Украины нет гиперзвуковых и крылатых ракет в отличие от России.
- Он сделал это заявление в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА , 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины в отличие от России нет гиперзвуковых и крылатых ракет.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Не существует (у украинской стороны - ред.) и ударных систем таких, которые есть у Российской Федерации: имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.