У Украины нет гиперзвуковых ракет в отличие от России, заявил Путин

СТРЕЛЬНА , 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины в отличие от России нет гиперзвуковых и крылатых ракет.

"Не существует (у украинской стороны - ред.) и ударных систем таких, которые есть у Российской Федерации: имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования", - сказал Путин в ходе встречи.