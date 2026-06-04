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Путин назвал главное условие достижения целей СВО - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:21 04.06.2026 (обновлено: 20:43 04.06.2026)
Путин назвал главное условие достижения целей СВО

Путин: в РФ есть патриотизм и воля народа — главное условие достижения целей СВО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что патриотизм и воля российского народа — главное условие достижения целей СВО.
  • Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Патриотизм и воля российского народа - главное условие достижения целей СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Есть еще кое-что, что является самым главным: есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияВладимир Путин
 
 
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