Путин назвал главное условие достижения целей СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что патриотизм и воля российского народа — главное условие достижения целей СВО.
- Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Патриотизм и воля российского народа - главное условие достижения целей СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Есть еще кое-что, что является самым главным: есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.