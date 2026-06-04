Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что каждый месяц из ВСУ дезертирует около 20 тысяч человек.
- Путин сделал это заявление на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Каждый месяц из ВСУ дезертирует около 20 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров", - сказал Путин на встрече, упоминая вооруженные силы Украины.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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22 июня 2022, 17:18