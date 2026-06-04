Каждый месяц из ВСУ дезертируют около 20 тысяч человек, заявил Путин

Путин заявил, что каждый месяц из ВСУ дезертируют примерно 20 тысяч человек

© AP Photo / Scott Heppell Украинские военнослужащие © AP Photo / Scott Heppell Украинские военнослужащие. Архивное фото