Путин оценил отношения России и Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин охарактеризовал отношения России и Индии как особо привилегированное стратегическое партнерство.
- Встреча с руководителями международных информагентств проходит в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отношения России и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.