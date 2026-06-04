Россию интересует реальная ситуация по Украине, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россию больше интересует реальная ситуация в конфликте на Украине, чем заявления об этом из США.
- Он провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россию больше интересует реальная ситуация в конфликте на Украине, чем заявления об этом из США, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Что госсекретарь (госсекретарь США Марко Рубио) говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует. Но все-таки нас больше интересует реальная ситуация, и если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация в этом направлении", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.