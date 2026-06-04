Путин назвал Индию надежным партнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия считает Индию надежным партнером и будет развивать с ней отношения.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия считает Индию надежным партнером и будет развивать с ней отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Мы развиваем отношения с Индией, будем развивать и считаем Индию надежным партнером", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин оценил отношения России и Индии
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