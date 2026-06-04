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Путин назвал Индию надежным партнером - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:10 04.06.2026 (обновлено: 20:17 04.06.2026)
Путин назвал Индию надежным партнером

Путин: РФ считает Индию надежным партнером и будет развивать отношения с ней

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия считает Индию надежным партнером и будет развивать с ней отношения.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия считает Индию надежным партнером и будет развивать с ней отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Мы развиваем отношения с Индией, будем развивать и считаем Индию надежным партнером", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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