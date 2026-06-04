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Путин: Россия ожидает совместных проектов с Индией в сфере мирного атома - РИА Новости, 04.06.2026
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20:08 04.06.2026 (обновлено: 20:17 04.06.2026)
Путин: Россия ожидает совместных проектов с Индией в сфере мирного атома

Путин: РФ ожидает новых совместных проектов с Индией в сфере мирного атома

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Индия продолжают строительство атомной электростанции «Куданкулам».
  • Россия ожидает новых совместных проектов в сфере мирного атома с Индией.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Индия продолжают строить атомную электростанцию "Куданкулам", при этом Россия ожидает новых совместных проектов в сфере мирного атома, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас много совместной работы... Здесь не только наши планы в области энергетики, в том числе атомной энергетики. "Куданкулам" строится, работает. Новые площадки ожидаем", - заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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