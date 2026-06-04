Путин заявил о продолжении военного сотрудничества России и Китая

"Мы всегда сотрудничали, не в последние пять лет, а всегда сотрудничали в военной отрасли и продолжаем это взаимодействие так, как это было и раньше. Ничего нового в этом смысле не произошло, это просто традиция наших отношений", - сказал глава государства.