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Путин заявил о продолжении военного сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 04.06.2026
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20:04 04.06.2026 (обновлено: 21:13 04.06.2026)
Путин заявил о продолжении военного сотрудничества России и Китая

Путин: РФ и КНР продолжают военное сотрудничество

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай продолжают традиционное военное сотрудничество.
  • По заявлению Путина, такое сотрудничество не связано с текущими событиями в мире.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Китай продолжают военное сотрудничество, оно является традиционным для стран и не связано с текущими событиями в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Мы всегда сотрудничали, не в последние пять лет, а всегда сотрудничали в военной отрасли и продолжаем это взаимодействие так, как это было и раньше. Ничего нового в этом смысле не произошло, это просто традиция наших отношений", - сказал глава государства.
Путин добавил, что такое сотрудничество не связано с текущими событиями в мире.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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