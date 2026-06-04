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Путин рассказал о дружбе России с Китаем - РИА Новости, 04.06.2026
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20:04 04.06.2026 (обновлено: 20:15 04.06.2026)
Путин рассказал о дружбе России с Китаем

Путин: Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия дружит с Китаем в интересах друг друга, а не против кого-то.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Это не связано с текущими, привлекающими внимание весь мир событиями, в том числе на украинском направлении или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем, как я уже говорил, не против кого-то, а в интересах друг друга", - сказал Путин на встрече с представителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Путин на встрече с главами информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
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