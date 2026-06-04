Путин рассказал о дружбе России с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия дружит с Китаем в интересах друг друга, а не против кого-то.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Это не связано с текущими, привлекающими внимание весь мир событиями, в том числе на украинском направлении или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем, как я уже говорил, не против кого-то, а в интересах друг друга", - сказал Путин на встрече с представителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.