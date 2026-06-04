Национальные интересы России и Китая часто совпадают, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что национальные интересы России и Китая часто совпадают.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Национальные интересы России и Китая часто совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"У нас сложились доверительные отношения. Конечно, мы прежде всего руководствуемся национальными интересами наших стран, но они часто совпадают, а личные отношения являются хорошей базой для достижения новых и новых рубежей. Поэтому я считаю, что у нас созданы хорошие предпосылки для развития взаимодействия с Китаем", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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