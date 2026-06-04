Китай занимает все большую нишу в международных делах, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Китай активно и быстро развивается, занимая все большую нишу в международных делах.
- Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Китай развивается активно и быстро, занимает все большую нишу в международных делах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Китай быстро, активно развивается. Все занимает большую и большую нишу в мировой экономике, в мировой политике, в международных делах в целом", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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