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Россия не делала никаких разворотов в сторону Азии, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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20:00 04.06.2026 (обновлено: 23:44 04.06.2026)
Россия не делала никаких разворотов в сторону Азии, заявил Путин

Путин: Россия не делала никаких разворотов в сторону Азии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не делала никаких "разворотов" в сторону Азии.
  • Он подчеркнул, что Россия и Китай — естественные союзники и соседи с огромной общей границей.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия не делала никаких "разворотов" в сторону Азии, она союзник и сосед Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"В последние годы, особенно после начала событий, которые происходят до сих пор на украинском направлении, все чаще говорят: "вот Россия сделала "разворот" в сторону Азии, она поменяла свою политику". Ничего Россия не поменяла и никаких "разворотов" не делала... Мы естественные союзники, партнёры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница", - сказал Путин.
Глава государства напомнил, что принципы взаимодействия России и Китая вырабатывались на протяжении столетий. Кроме того, президент отметил, что Москва и Пекин подписали договор об основах взаимодействия еще в 2001 году.
"Мы не просто наблюдали, мы работали вместе, сотрудничали. 25 лет назад подписали базовое соглашение, которое создало хорошие предпосылки и хорошие фундаментальные условия для развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Вот результат", - указал он.
Кроме того, Путин сообщил, что в последние годы, по мере роста и диверсификации экономик Китая и России у двух стран открываются новые возможности по самым разным направлениям.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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