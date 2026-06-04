Россия не делала никаких разворотов в сторону Азии, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не делала никаких "разворотов" в сторону Азии.

Он подчеркнул, что Россия и Китай — естественные союзники и соседи с огромной общей границей.

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия не делала никаких "разворотов" в сторону Азии, она союзник и сосед Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

"В последние годы, особенно после начала событий, которые происходят до сих пор на украинском направлении, все чаще говорят: "вот Россия сделала "разворот" в сторону Азии , она поменяла свою политику". Ничего Россия не поменяла и никаких "разворотов" не делала... Мы естественные союзники, партнёры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что принципы взаимодействия России и Китая вырабатывались на протяжении столетий. Кроме того, президент отметил, что Москва и Пекин подписали договор об основах взаимодействия еще в 2001 году.

"Мы не просто наблюдали, мы работали вместе, сотрудничали. 25 лет назад подписали базовое соглашение, которое создало хорошие предпосылки и хорошие фундаментальные условия для развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Вот результат", - указал он.

Кроме того, Путин сообщил, что в последние годы, по мере роста и диверсификации экономик Китая и России у двух стран открываются новые возможности по самым разным направлениям.