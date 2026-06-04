Руководители информагентств из недружественных стран встретились с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководители информационных агентств из недружественных стран, включая Великобританию, Францию и США, приняли участие во встрече с Путиным.
- Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Руководители информационных агентств из недружественных стран, в том числе Великобритании, Франции и США, приняли участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг проводит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) традиционную встречу с главами международных информационных агентств.
Участие в беседе принимают в том числе главный редактор по международным вопросам мировой службы новостей британского агентства Рейтер Марк Бендайк, руководитель новостной службы немецкого DPA Мартин Романчик, главный редактор - директор международного департамента испанского EFE Хосе Мануэль Санс Минготе.
Во встрече также принимают участие руководители информационных агентств из Китая, Индии, Египта, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.