Руководители информагентств из недружественных стран встретились с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководители информационных агентств из недружественных стран, включая Великобританию, Францию и США, приняли участие во встрече с Путиным.

Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Руководители информационных агентств из недружественных стран, в том числе Великобритании, Франции и США, приняли участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в четверг проводит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) традиционную встречу с главами международных информационных агентств.

Участие в беседе принимают в том числе главный редактор по международным вопросам мировой службы новостей британского агентства Рейтер Марк Бендайк, руководитель новостной службы немецкого DPA Мартин Романчик, главный редактор - директор международного департамента испанского EFE Хосе Мануэль Санс Минготе.

Среди участников также главный редактор службы новостей по Европе Африке американского агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Джеймс Джордан и главный редактор службы новостей по Европе и Африке французского информагентства Франс Пресс (AFP) Пьер Оссей.

Индии, Египта, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Во встрече также принимают участие руководители информационных агентств из Китая