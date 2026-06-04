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Руководители информагентств из недружественных стран встретились с Путиным - РИА Новости, 04.06.2026
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19:58 04.06.2026
Руководители информагентств из недружественных стран встретились с Путиным

Путин провел встречу с главами информационных агентств из недружественных стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководители информационных агентств из недружественных стран, включая Великобританию, Францию и США, приняли участие во встрече с Путиным.
  • Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
  • ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Руководители информационных агентств из недружественных стран, в том числе Великобритании, Франции и США, приняли участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг проводит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) традиционную встречу с главами международных информационных агентств.
Участие в беседе принимают в том числе главный редактор по международным вопросам мировой службы новостей британского агентства Рейтер Марк Бендайк, руководитель новостной службы немецкого DPA Мартин Романчик, главный редактор - директор международного департамента испанского EFE Хосе Мануэль Санс Минготе.
Среди участников также главный редактор службы новостей по Европе и Африке американского агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Джеймс Джордан и главный редактор службы новостей по Европе и Африке французского информагентства Франс Пресс (AFP) Пьер Оссей.
Во встрече также принимают участие руководители информационных агентств из Китая, Индии, Египта, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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