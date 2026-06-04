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Пушков заявил о дехристианизации Европы - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:41 04.06.2026
Пушков заявил о дехристианизации Европы

Пушков: происходит дехристианизация Европы, рушатся морально-нравственные основы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков считает, что в Европе происходит дехристианизация.
  • По его мнению, это означает отказ от моральных и нравственных основ, на которых было построено общество.
  • Сенатор утверждает, что в Европе возникла новая социальная религия, которая фетишизирует либеральную демократию, но на деле представляет собой власть либерального клана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Происходит дехристианизация Европы, общество лишается моральных-нравственных основ, на которых оно было построено, считает сенатор Алексей Пушков.
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"Происходит дехристианизация Европы. Почему это важно? Потому что христианство является носителем моральных, нравственных основ... Если вы лишаете общество этих основ, тогда все возможно. Мужчины могут рожать, из мужчины можно сделать женщину и наоборот, дети с двенадцати лет могут подвергаться операциям по смене пола", - сказал политик в ходе панельной сессии "Похищение Европы: невыученные уроки истории" на ПМЭФ-2026.
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То есть, дехристианизация Европы — это отрицание не просто традиционной морали, а основ, на которых было построено человеческое общество. И теперь Европа строится на новых основах, добавил он.
По мнению Пушкова, в Европе возникла некая новая социальная религия, которая фетишизирует так называемую либеральную демократию.
Однако, "если вдуматься, никакой либеральной демократии в Европе уже нет, но есть власть либерального клана, который называет себя либеральной демократией", сказал политик.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреЕвропаАлексей Пушков
 
 
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