Краткий пересказ от РИА ИИ Алексей Пушков считает, что в Европе происходит дехристианизация.

По его мнению, это означает отказ от моральных и нравственных основ, на которых было построено общество.

Сенатор утверждает, что в Европе возникла новая социальная религия, которая фетишизирует либеральную демократию, но на деле представляет собой власть либерального клана.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Происходит дехристианизация Европы, общество лишается моральных-нравственных основ, на которых оно было построено, считает сенатор Алексей Пушков.

« "Происходит дехристианизация Европы . Почему это важно? Потому что христианство является носителем моральных, нравственных основ... Если вы лишаете общество этих основ, тогда все возможно. Мужчины могут рожать, из мужчины можно сделать женщину и наоборот, дети с двенадцати лет могут подвергаться операциям по смене пола", - сказал политик в ходе панельной сессии "Похищение Европы: невыученные уроки истории" на ПМЭФ-2026.

То есть, дехристианизация Европы — это отрицание не просто традиционной морали, а основ, на которых было построено человеческое общество. И теперь Европа строится на новых основах, добавил он.

По мнению Пушкова, в Европе возникла некая новая социальная религия, которая фетишизирует так называемую либеральную демократию.

Однако, "если вдуматься, никакой либеральной демократии в Европе уже нет, но есть власть либерального клана, который называет себя либеральной демократией", сказал политик.