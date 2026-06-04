Группа ПСБ поддержит возведение парка отдыха и театра кукол в Курске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПСБ, правительство Курской области и компания А7 (входит в группу ПСБ) в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали трехсторонние соглашения о сотрудничестве, предусматривающие строительство в Курске театра кукол и парка досуга и отдыха, сообщает пресс-служба банка.

Свои подписи под документами поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, губернатор Курской области Александр Хинштейн и генеральный директор компании А7 Илан Шор.

"Мы понимаем, насколько важно, чтобы дети росли в среде, где есть место для творчества, игр, новых впечатлений и семейного отдыха. Строительство театра кукол и парка отдыха в Курске направлено на создание новых возможностей для досуга и совместного времяпрепровождения всей семьи. Поддерживая подобные проекты, группа ПСБ помогает формировать современную и комфортную городскую среду", – отметил по итогам подписания Фрадков.

В свою очередь, Шор заявил, что для А7 устойчивость бизнеса неотделима от развития регионов, в которых компания работает.

"Проект в Курской области — это наш вклад в реальное улучшение качества жизни людей. Совместно с ПСБ и руководством региона мы построим современный парк и новое здание театра кукол. Мы берем на себя инфраструктурную поддержку этих объектов и сделаем все, чтобы они открылись как можно скорее", – отметил Шор.

Как отметили в пресс-службе, для Шора этот проект продолжает серию социальных инициатив, связанных с созданием общественных пространств для семейного отдыха. Ранее при его участии были созданы парки развлечений OrheiLand и GagauziyaLand в Гагаузии. OrheiLand, открытый в 2018 году на месте заброшенной территории, за годы работы принял более 5 миллионов посетителей. GagauziyaLand открылся в 2024 году и уже в первый день собрал свыше 20 тысяч гостей. Кроме того, как член попечительского совета АНО "Евразия" Шор участвовал в реализации проекта парка семейного отдыха "Евразия" в Бишкеке, который был открыт в 2025 году и стал одним из крупнейших подобных объектов в Центральной Азии.