ПСБ и Московская биржа будут развивать цифровые сервисы

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПСБ и Московская биржа в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о развитии цифровых сервисов на финансовом маркетплейсе "Финуслуги", сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.

В рамках партнерства предусмотрено подключение ПСБ к платформе "Финуслуги". Интеграция даст пользователям возможность полностью дистанционно открывать вклады и накопительные счета в ПСБ вне зависимости от региона присутствия.

"Для розничного клиента сегодня особенно важны простота, скорость и удобный доступ к надежным финансовым инструментам. Вклады и накопительные счета остаются востребованными продуктами, а дистанционный клиентский путь становится базовым ожиданием рынка. Подключение ПСБ к платформе "Финуслуги" Московской биржи позволит пользователям открывать сберегательные продукты банка полностью онлайн", – сказал Щавелев.

Он назвал данное соглашение важным шагом в развитии цифровых каналов розничного бизнеса и расширении доступности продуктов ПСБ. В дальнейшем банк планирует развивать технологическую интеграцию с платформой, а также расширять линейку продуктов и услуг.