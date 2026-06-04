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ПСБ и Московская биржа будут развивать цифровые сервисы - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:47 04.06.2026
ПСБ и Московская биржа будут развивать цифровые сервисы

ПСБ и Мосбиржа договорились на ПМЭФ о развитии цифровых сервисов на "Финуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПСБ и Московская биржа в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о развитии цифровых сервисов на финансовом маркетплейсе "Финуслуги", сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
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В рамках партнерства предусмотрено подключение ПСБ к платформе "Финуслуги". Интеграция даст пользователям возможность полностью дистанционно открывать вклады и накопительные счета в ПСБ вне зависимости от региона присутствия.
"Для розничного клиента сегодня особенно важны простота, скорость и удобный доступ к надежным финансовым инструментам. Вклады и накопительные счета остаются востребованными продуктами, а дистанционный клиентский путь становится базовым ожиданием рынка. Подключение ПСБ к платформе "Финуслуги" Московской биржи позволит пользователям открывать сберегательные продукты банка полностью онлайн", – сказал Щавелев.
Он назвал данное соглашение важным шагом в развитии цифровых каналов розничного бизнеса и расширении доступности продуктов ПСБ. В дальнейшем банк планирует развивать технологическую интеграцию с платформой, а также расширять линейку продуктов и услуг.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Московская биржаРоссия
 
 
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