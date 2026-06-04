"Промомед" запускает исследование для борьбы с преждевременным старением

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Биофармацевтическая компания "Промомед" и Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И. И. Дедова в рамках ПМЭФ-2026 подписали соглашение о проведении масштабного исследования в области изучения биологического возраста и метаболического здоровья россиян.

Как пояснил основатель и председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый, уже сейчас известен целый ряд факторов, которые приводят к преждевременному старению. В частности, доказано, что ожирение и метаболический синдром повышают биологический возраст человека на 4 года. Исследование будет направлено на изучение биологического возраста россиян в зависимости от массы тела, оценку влияния показателей массы тела на темпы биологического старения в различных возрастных группах. Его цель - формирование показателей, которые целесообразно применять в рутинной практике для диагностики ускоренного старения на фоне факторов риска и сбор широкого спектра эпидемиологических данных, включая генетические маркеры преждевременного старения.

"Мы рассматриваем это исследование как фундаментально важное для российской науки и рассчитываем получить результаты, на которых можно будет базировать и формировать новые стандарты и походы к планированию долгой и здоровой жизни. Метаболическое здоровье - это фактор увеличения продолжительности жизни. Для нас важно, что все средства для метаболической коррекции на 100 % делаются в России. Это вопрос национальной лекарственной безопасности, и с этой точки зрения наше новое исследование также обещает быть фундаментально важным", - подчеркнул Белый на церемонии подписания.

В свою очередь, директор НМИЦ эндокринологии, академик РАН Наталья Мокрышева указала, что имеющиеся в распоряжении Центра данные указывают на то, что ожирение есть у каждого третьего жителя страны.

"Сейчас у нас в руках есть эффективные препараты, которые могут бороться с этим заболеванием. Проведение масштабного эпидемиологического исследования биологического возраста россиян в сочетании с анализом распределения массы тела и других метаболических показателей позволит существенно расширить представления о механизмах здорового долголетия. Такие данные помогут выявить факторы, ускоряющие или замедляющие биологическое старение, разработать подходы к профилактике возраст-ассоциированных заболеваний и сформировать практические меры, направленные на увеличение продолжительности и качества жизни населения", — подчеркнула Мокрышева.

Одновременно результаты исследования будут иметь фундаментальное значение для понимания взаимосвязи между обменом веществ, процессами старения и состоянием здоровья человека, отметила она.