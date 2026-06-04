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Стали известны самые востребованные профессии на начало лета - РИА Новости, 04.06.2026
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04:09 04.06.2026 (обновлено: 11:35 04.06.2026)
Стали известны самые востребованные профессии на начало лета

РИА Новости: разнорабочий является востребованной профессией в начале лета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКурьер
Курьер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале летнего сезона самыми востребованными специалистами на рынке труда стали менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы.
  • Работодатели разместили свыше 43,2 тысячи вакансий для менеджеров по продажам и работе с клиентами, более 37,9 тысячи — для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, свыше 34,4 тысячи — для разнорабочих.
  • Число вакансий для курьеров составило 28,6 тысячи, для водителей и экспедиторов — 25,4 тысячи.
МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы стали самыми востребованными специалистами на рынке труда в начале летнего сезона, следует из результатов анализа вакансий hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В лидерах по числу предложений от работодателей оказались менеджеры по продажам (6%), продавцы-консультанты и кассиры (6%), разнорабочие (5%), а также курьеры и водители-экспедиторы (по 4%)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для менеджеров по продажам и работе с клиентами работодатели разместили свыше 43,2 тысячи вакансий. Для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров было открыто 37,9 тысячи вакансий, для разнорабочих - 34,4 тысячи.
Число вакансий для курьеров составило 28,6 тысячи, для водителей и экспедиторов - 25,4 тысячи.
Анализ рынка труда был проведен в мае 2026 года среди более 680 тысяч новых вакансий.
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