Совместные проекты АСИ и Мордовии обсудили на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили совместные проекты на полях Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба главы республики.

На встрече обсуждалась реализация совместных проектов, способствующих развитию экономики, социальной сферы, муниципалитетов и предпринимательских инициатив.

"Для нас взаимодействие с АСИ – это не просто участие в федеральных проектах и рейтингах, а реальный инструмент. За последние годы благодаря совместной работе нам удалось существенно укрепить инвестиционный климат региона. Эти результаты подтверждаются экономикой: в 2025 году темп роста объема инвестиций – один из лучших в субъектах ПФО. Важно, что растут именно внебюджетные инвестиции. Наше сотрудничество с агентством охватывает уже не только инвестиционную повестку, но и новые направления развития – гастрономический и промышленный туризм", - приводятся в сообщении слова Здунова.

Было отмечено, что важное место занимает совместная работа по развитию гражданских инициатив. Форум "Сильные идеи для нового времени" стал площадкой, востребованной жителями Мордовии, для реализации общественно значимых проектов.

В 2025 году от региона было подано около 2 тысяч идей – это пятый результат в стране. Активность жителей не снижается. Аналогичная динамика сохраняется и в конкурсе брендов "Знай наших": растет число предпринимателей, готовых развивать локальные продукты и выходить на федеральный уровень.

"Большое внимание Мордовия уделяет внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий – это новая точка роста экономики. Среди приоритетных направлений – IT, киноиндустрия, интеллектуальная собственность и продюсирование", - отмечается в сообщении.

Продолжается системная работа в рамках национальной социальной инициативы и национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Стороны обсудили практические решения, которые позволяют повышать качество жизни людей, снижать административные барьеры и создавать комфортные условия для инвесторов и предпринимателей.

Особое внимание было уделено обсуждению муниципальной повестки. Специалисты АСИ проводили в столице Мордовии стратегическую сессию по инвестиционному потенциалу муниципалитетов. Следующая стратсессия состоится в июле и будет посвящена вовлечению муниципалитетов в реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса.