Таубер готова идти в международные инстанции и обжаловать свой приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер приговорена судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор».
- Апелляционная палата Кишинева должна вынести решение по жалобе на приговор 5 июня.
- Марина Таубер заявила, что в случае неудовлетворительного решения в апелляционной палате будет обращаться в международные инстанции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер рассказала РИА Новости, что обратится по своему приговору в международные инстанции, если жалоба в апелляционной палате Кишинева окажется безуспешной.
Суд Кишинева 30 сентября приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Приговор оспорила и сторона защиты, и прокуратура. Последняя требует ужесточения приговора. Апелляционная палата Кишинева должна вынести решение 5 июня.
"Следующие шаги - мы пойдем опротестовывать в высшую судебную палату, как это было в деле (главы Гагаузии - ред.) Евгении Гуцул и (политического деятеля) Светланы Попан, и будем обращаться в международные инстанции", - сказала Таубер на полях ПМЭФ, описывая возможные дальнейшие шаги.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.