Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Алаев заявил, что РПЛ является самой безопасной футбольной лигой в мире благодаря политике государства и системе идентификации болельщиков.
- Петербургский «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26, обыграв «Ростов» со счетом 1:0.
- Матчи завершившегося чемпионата посетили более 3,2 миллиона зрителей, средняя посещаемость составила 13 628 человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что РПЛ является самой безопасной футбольной лигой в мире.
Чемпионом России в сезоне-2025/26 17 мая стал петербургский "Зенит", который в 30-м туре на выезде обыграл "Ростов" (1:0). Матчи завершившегося чемпионата посетил 3 270 691 зритель, средняя посещаемость составила 13 628 человек. Это лучший показатель с сезона-2018/19, когда был установлен рекорд: 4 036 196 болельщиков, в среднем - 16 817 за игру.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.