Алаев назвал РПЛ самой безопасной футбольной лигой в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что РПЛ является самой безопасной футбольной лигой в мире.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.