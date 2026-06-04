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Алаев назвал РПЛ самой безопасной футбольной лигой в мире - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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16:14 04.06.2026 (обновлено: 16:31 04.06.2026)
Алаев назвал РПЛ самой безопасной футбольной лигой в мире

Алаев: РПЛ является самой безопасной лигой в мире

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Алаев
Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Алаев заявил, что РПЛ является самой безопасной футбольной лигой в мире благодаря политике государства и системе идентификации болельщиков.
  • Петербургский «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26, обыграв «Ростов» со счетом 1:0.
  • Матчи завершившегося чемпионата посетили более 3,2 миллиона зрителей, средняя посещаемость составила 13 628 человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что РПЛ является самой безопасной футбольной лигой в мире.
"РПЛ - самая безопасная лига мира, не побоюсь этого слова, благодаря политике государства, системе идентификации болельщиков. Раньше были файеры, а сейчас приносят отчеты, очень скучно. Хотя пьющих еще немного есть. Всех ждем на стадионе, абсолютно безопасно у нас", - отметил Алаев.
Чемпионом России в сезоне-2025/26 17 мая стал петербургский "Зенит", который в 30-м туре на выезде обыграл "Ростов" (1:0). Матчи завершившегося чемпионата посетил 3 270 691 зритель, средняя посещаемость составила 13 628 человек. Это лучший показатель с сезона-2018/19, когда был установлен рекорд: 4 036 196 болельщиков, в среднем - 16 817 за игру.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
РПЛ показала лучший результат по посещаемости с сезона-2018/19
18 мая, 10:07
 
ПМЭФ-2026СпортРоссияАлександр АлаевЗенитРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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