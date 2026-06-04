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СМИ: многие страны ЕС не успели подготовиться к новым миграционным правилам - РИА Новости, 04.06.2026
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10:40 04.06.2026
СМИ: многие страны ЕС не успели подготовиться к новым миграционным правилам

FT: многие страны ЕС не готовы к реализации Пакта о предоставлении убежища

© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Yves Logghe
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый Пакт ЕС о предоставлении убежища и миграции вступает в силу на следующей неделе, но многие страны Евросоюза не готовы к его реализации.
  • У ряда европейских стран до сих пор нет необходимой инфраструктуры для ускорения процедуры обработки дел просителей убежища.
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Многие страны Евросоюза не готовы к реализации положений нового Пакта о предоставлении убежища и миграции, сообщает газета Financial Times со ссылкой на доклад Еврокомиссии.
"Пакт ЕС о предоставлении убежища и миграции, на который ушел десяток лет, вступает в силу на следующей неделе. Но доклад Европейской Комиссии констатирует, что многие страны-члены еще не готовы", - сказано в статье.
Отмечается, что у ряда европейских стран до сих пор нет инфраструктуры, необходимой для ускорения процедуры обработки дел просителей убежища.
По информации издания, на сегодняшней встрече главы МВД ЕС обсудят итоги реализации реформ, а также вопросы углубления сотрудничества по приостановке иммиграции со странами вне ЕС, как Сомали, пишет газета со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
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