СМИ: многие страны ЕС не успели подготовиться к новым миграционным правилам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый Пакт ЕС о предоставлении убежища и миграции вступает в силу на следующей неделе, но многие страны Евросоюза не готовы к его реализации.
- У ряда европейских стран до сих пор нет необходимой инфраструктуры для ускорения процедуры обработки дел просителей убежища.
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Многие страны Евросоюза не готовы к реализации положений нового Пакта о предоставлении убежища и миграции, сообщает газета Financial Times со ссылкой на доклад Еврокомиссии.
"Пакт ЕС о предоставлении убежища и миграции, на который ушел десяток лет, вступает в силу на следующей неделе. Но доклад Европейской Комиссии констатирует, что многие страны-члены еще не готовы", - сказано в статье.
Отмечается, что у ряда европейских стран до сих пор нет инфраструктуры, необходимой для ускорения процедуры обработки дел просителей убежища.
По информации издания, на сегодняшней встрече главы МВД ЕС обсудят итоги реализации реформ, а также вопросы углубления сотрудничества по приостановке иммиграции со странами вне ЕС, как Сомали, пишет газета со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.