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Балицкий рассказал о значении ПМЭФ для Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:16 04.06.2026
Балицкий рассказал о значении ПМЭФ для Запорожской области

Балицкий: ПМЭФ поможет развитию бизнеса в Запорожской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2026
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Петербургский международный экономический форум позволяет найти достойных партнеров для развития бизнеса в регионе.
  • В этом году на полях форума обсуждались вопросы развития металлургии в Запорожской области, в частности, наработки по месторождениям ферромарганца.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум позволяет найти достойных партнеров для развития бизнеса в Запорожской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
"Уже четвертый год приезжаем (на ПМЭФ - ред.) и с пустыми руками ни разу еще не уехали. Всегда находим хорошие коммуникации и достойных партнеров для развития бизнеса в Запорожской области, для работы на государственном секторе. Это различные инвестиционные проекты", - сказал Балицкий.
По его словам, в этом году на полях форума в том числе обсуждались вопросы развития металлургии в Запорожской области.
"Говорили с губернатором Хабаровского края. Уже имеем наработку по металлургии по месторождениям ферромарганца", - сказал Балицкий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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