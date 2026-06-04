Балицкий рассказал о значении ПМЭФ для Запорожской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум позволяет найти достойных партнеров для развития бизнеса в Запорожской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в этом году на полях форума в том числе обсуждались вопросы развития металлургии в Запорожской области.