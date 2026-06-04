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На ПМЭФ обсудили особенности подготовки медицинских кадров - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:12 04.06.2026 (обновлено: 21:08 04.06.2026)
На ПМЭФ обсудили особенности подготовки медицинских кадров

На ПМЭФ обсудили подготовку кадров для российской системы здравоохранения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСессия "Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие"
Сессия Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сессия "Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ПМЭФ обсудили особенности подготовки медицинских кадров, роль института наставничества в здравоохранении и инструменты мотивации будущих врачей.
  • Замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова отметила, что необходимо адаптировать специалиста к работе более комфортным способом, сохранив при этом принцип выхода в трудовую деятельность.
  • Ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко рассказал о проекте "Школа — университет — клиника", который помогает знакомить школьников с профессией врача и снижать число студентов, разочаровавшихся в выбранной специальности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Особенности подготовки медицинских кадров, роль института наставничества в здравоохранении и инструменты мотивации будущих врачей обсудили эксперты на Петербургском международном экономическом форуме.
"Система российской подготовки специалистов всегда базировалась на том, что молодой специалист, закончив обучение, приходит в медицинскую организацию и в реальных боевых условиях, находясь на ставке, несет ответственность за то, что он делает", - сказала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на сессии "Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиректор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Воронцова на ПМЭФ-2026
Директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Воронцова на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Воронцова на ПМЭФ-2026
По ее словам, сегодня необходимо адаптировать специалиста к его работе более комфортным способом, сохранив при этом принцип выхода в трудовую деятельность.
О мотивации будущих врачей рассказала кандидат медицинских наук, директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Мария Воронцова.
Она привела результаты опроса студентов факультета фундаментальной медицины МГУ. Согласно исследованию, денежное вознаграждение и финансовая независимость являются важной частью мотивации, но самый главный мотивационный движок – это профессиональное саморазвитие и становление.
Интеллектуальная система экспресс-диагностики здоровья человека от Росатома на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Росатом" на ПМЭФ-2026 показал систему экспресс-диагностики здоровья
3 июня, 10:22
"У нас есть новая система маршрутизации, профориентирования студентов. Во время обучения наша цель состоит в том, чтобы дать возможность попробовать себя в разных специальностях, в разных учреждениях и вообще понять, что такое быть врачом", - добавила Воронцова.
Ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко рассказал о проекте "Школа — университет — клиника", который помогает знакомить школьников с профессией врача.
"Сегодня надо молодым людям, начиная со школы, донести о том, что такое профессия врача, что в нашей профессии случайных людей не должно быть. Поэтому, начиная вот такую работу на этом уровне, мы получаем неплохой результат и получаем хороших абитуриентов", - подчеркнул ректор, отметив, что ранняя профориентация позволяет снизить число студентов, разочаровавшихся в выбранной специальности уже в первые годы обучения.
По его словам, в университете также действует система наставничества: аспиранты помогают студентам 1-го, 2-го, 3-го курсов адаптироваться и определиться с дальнейшей профессиональной траекторией.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Интеллектуальная система экспресс-диагностики здоровья человека от Росатома на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Росатом" на ПМЭФ-2026 показал систему экспресс-диагностики здоровья
3 июня, 10:22
 
ПМЭФ-2026Здоровье - ОбществоРоссияМария ВоронцоваТатьяна СеменоваПетр Глыбочко
 
 
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