Краткий пересказ от РИА ИИ На ПМЭФ обсудили особенности подготовки медицинских кадров, роль института наставничества в здравоохранении и инструменты мотивации будущих врачей.

Замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова отметила, что необходимо адаптировать специалиста к работе более комфортным способом, сохранив при этом принцип выхода в трудовую деятельность.

Ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко рассказал о проекте "Школа — университет — клиника", который помогает знакомить школьников с профессией врача и снижать число студентов, разочаровавшихся в выбранной специальности.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Особенности подготовки медицинских кадров, роль института наставничества в здравоохранении и инструменты мотивации будущих врачей обсудили эксперты на Петербургском международном экономическом форуме.

"Система российской подготовки специалистов всегда базировалась на том, что молодой специалист, закончив обучение, приходит в медицинскую организацию и в реальных боевых условиях, находясь на ставке, несет ответственность за то, что он делает", - сказала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на сессии "Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие".

По ее словам, сегодня необходимо адаптировать специалиста к его работе более комфортным способом, сохранив при этом принцип выхода в трудовую деятельность.

О мотивации будущих врачей рассказала кандидат медицинских наук, директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Мария Воронцова

Она привела результаты опроса студентов факультета фундаментальной медицины МГУ. Согласно исследованию, денежное вознаграждение и финансовая независимость являются важной частью мотивации, но самый главный мотивационный движок – это профессиональное саморазвитие и становление.

"У нас есть новая система маршрутизации, профориентирования студентов. Во время обучения наша цель состоит в том, чтобы дать возможность попробовать себя в разных специальностях, в разных учреждениях и вообще понять, что такое быть врачом", - добавила Воронцова.

Ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко рассказал о проекте "Школа — университет — клиника", который помогает знакомить школьников с профессией врача.

"Сегодня надо молодым людям, начиная со школы, донести о том, что такое профессия врача, что в нашей профессии случайных людей не должно быть. Поэтому, начиная вот такую работу на этом уровне, мы получаем неплохой результат и получаем хороших абитуриентов", - подчеркнул ректор, отметив, что ранняя профориентация позволяет снизить число студентов, разочаровавшихся в выбранной специальности уже в первые годы обучения.

По его словам, в университете также действует система наставничества: аспиранты помогают студентам 1-го, 2-го, 3-го курсов адаптироваться и определиться с дальнейшей профессиональной траекторией.