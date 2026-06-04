ДОМ.РФ и "Билайн" договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и "Билайн" (ПАО "ВымпелКом") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба оператора.



Документ закрепил намерения по совместной работе в области борьбы с мошенничеством, повышения коммерческой эффективности, цифровизации каналов обслуживания и внедрения решений на основе искусственного интеллекта. Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора "Билайна" Максим Зайков и член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.



Особое внимание в рамках партнерства будет уделено повышению безопасности голосовых коммуникаций, построенных на основе технологии "доверительного" звонка. Стороны планируют совместно исследовать и развивать ИИ-модели для выявления и противодействия телефонному мошенничеству. Кроме того, сотрудничество направлено на повышение коммерческой эффективности, качества обслуживания и контроля выполнения единых стандартов.



В рамках соглашения компании займутся развитием цифровых каналов автоматизированного обслуживания, а также онлайн- и офлайн-каналов ДОМ.РФ с использованием решений и платформ экосистемы больших данных.



Отдельным блоком выделена реализация проектов с применением предсказательных и поведенческих алгоритмов взаимодействия на основе ИИ.



"Объединяя экспертизу ДОМ.РФ с передовыми технологическими решениями в области больших данных и искусственного интеллекта, мы выходим на принципиально новый уровень защиты и сервиса для наших клиентов. Особенно важно, что совместная работа позволит нам активнее бороться с телефонным мошенничеством, внедряя “доверительные” звонки и современные ИИ-модели для выявления угроз. Уверен, что наше партнерство станет драйвером цифровой трансформации", — отметил Козак.



Зайков считает сотрудничество с ДОМ.РФ важным этапом в развитии ИИ-решений компаний для финансового сектора. Заметен большой потенциал в совместной работе над технологией доверительного звонка и ИИ-моделями для выявления телефонного мошенничества.



"Экосистема больших данных "Билайна" и наши предсказательные алгоритмы помогают нашим партнерам не только повысить безопасность клиентских коммуникаций, но и вывести на новый уровень качество обслуживания как в цифровых каналах, так и в офлайн-точках присутствия. Уверен, что наше стратегическое партнерство станет примером эффективного взаимодействия телеком-оператора и института развития в сфере жилищного строительства", — указал Зайков, его слова приводит пресс-служба.



Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.