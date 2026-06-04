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ДОМ.РФ и "Билайн" договорились о сотрудничестве на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:00 04.06.2026 (обновлено: 15:51 04.06.2026)
ДОМ.РФ и "Билайн" договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

ДОМ.РФ и "Билайн" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

© Фото : Пресс-служба "Билайна"ДОМ.РФ и "Билайн" договорились о сотрудничестве на ПМЭФ
ДОМ.РФ и Билайн договорились о сотрудничестве на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Билайна"
ДОМ.РФ и "Билайн" договорились о сотрудничестве на ПМЭФ
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и "Билайн" (ПАО "ВымпелКом") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба оператора.

Документ закрепил намерения по совместной работе в области борьбы с мошенничеством, повышения коммерческой эффективности, цифровизации каналов обслуживания и внедрения решений на основе искусственного интеллекта. Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора "Билайна" Максим Зайков и член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Особое внимание в рамках партнерства будет уделено повышению безопасности голосовых коммуникаций, построенных на основе технологии "доверительного" звонка. Стороны планируют совместно исследовать и развивать ИИ-модели для выявления и противодействия телефонному мошенничеству. Кроме того, сотрудничество направлено на повышение коммерческой эффективности, качества обслуживания и контроля выполнения единых стандартов.

В рамках соглашения компании займутся развитием цифровых каналов автоматизированного обслуживания, а также онлайн- и офлайн-каналов ДОМ.РФ с использованием решений и платформ экосистемы больших данных.

Отдельным блоком выделена реализация проектов с применением предсказательных и поведенческих алгоритмов взаимодействия на основе ИИ.

"Объединяя экспертизу ДОМ.РФ с передовыми технологическими решениями в области больших данных и искусственного интеллекта, мы выходим на принципиально новый уровень защиты и сервиса для наших клиентов. Особенно важно, что совместная работа позволит нам активнее бороться с телефонным мошенничеством, внедряя “доверительные” звонки и современные ИИ-модели для выявления угроз. Уверен, что наше партнерство станет драйвером цифровой трансформации", — отметил Козак.

Зайков считает сотрудничество с ДОМ.РФ важным этапом в развитии ИИ-решений компаний для финансового сектора. Заметен большой потенциал в совместной работе над технологией доверительного звонка и ИИ-моделями для выявления телефонного мошенничества.

"Экосистема больших данных "Билайна" и наши предсказательные алгоритмы помогают нашим партнерам не только повысить безопасность клиентских коммуникаций, но и вывести на новый уровень качество обслуживания как в цифровых каналах, так и в офлайн-точках присутствия. Уверен, что наше стратегическое партнерство станет примером эффективного взаимодействия телеком-оператора и института развития в сфере жилищного строительства", — указал Зайков, его слова приводит пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
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