Краткий пересказ от РИА ИИ Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам, возглавляет американскую делегацию на ПМЭФ.

Он заявил, что приехал в Россию, чтобы слушать и учиться.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, объяснил, зачем приехал в Россию.

"Я здесь, чтобы слушать и чтобы учиться", — сказал он во время панельной дискуссии "Россия — США : диалог культур".

Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, официальная американская делегация принимает участие в ПМЭФ впервые за долгое время. По словам представителя МИД Марии Захаровой, это возвращение к цивилизованному способу общения между США и Россией.