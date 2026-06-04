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Глава делегации США назвал цель поездки на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:31 04.06.2026 (обновлено: 14:48 04.06.2026)
Глава делегации США назвал цель поездки на ПМЭФ

Глава делегации США на ПМЭФ заявил, что приехал в РФ, чтобы слушать и учиться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРодни Мимс Кук-младший на ПМЭФ-2026
Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам, возглавляет американскую делегацию на ПМЭФ.
  • Он заявил, что приехал в Россию, чтобы слушать и учиться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, объяснил, зачем приехал в Россию.
"Я здесь, чтобы слушать и чтобы учиться", — сказал он во время панельной дискуссии "Россия — США: диалог культур".
Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, официальная американская делегация принимает участие в ПМЭФ впервые за долгое время. По словам представителя МИД Марии Захаровой, это возвращение к цивилизованному способу общения между США и Россией.
Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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