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ПМЭФ показал провал попыток изолировать Россию, заявила евродепутат - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:50 04.06.2026
ПМЭФ показал провал попыток изолировать Россию, заявила евродепутат

Депутат Шошоаке: ПМЭФ показал провал попыток изолировать Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ отметила масштабную географию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и присутствие почти 30 тысяч западных участников.
  • Шошоакэ подчеркнула, что применяемые странами Запада методы давления и изоляции в гуманитарных сферах недопустимы.
  • Парламентарий назвала недопуск атлетов к международным стартам примером деструктивного курса и выразила несогласие со смешиванием политики и спорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Масштабная география Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и присутствие тысяч западных участников наглядно продемонстрировали полный провал попыток изолировать Россию, сообщила в интервью РИА Новости депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Я приехала сюда, потому что мне был интересен этот форум. И мне было интересно, почему в это военное время так много людей - почти 30 тысяч человек - приезжают сюда. В прошлом году у вас было 25 тысяч человек. Так что, если вы такие "плохие", почему здесь так много американцев? Что здесь делают так много французов, немцев, австрийцев, людей из Люксембурга и так далее? Так что, конечно, мне было любопытно побывать здесь. Для меня большая честь участвовать в этом форуме", - сказала Шошоакэ.
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Парламентарий отметила, что применяемые странами Запада методы давления и изоляции в гуманитарных сферах недопустимы. В качестве примера подобного деструктивного курса она назвала недопуск атлетов к международным стартам, подчеркнув, что политические разногласия не должны переноситься на простых людей и спорт.
"Я не думаю, что люди должны страдать из-за того, что происходит в политике по всему миру. Потому что я видела, что произошло в гимнастике, в спорте. Ваши спортсмены были исключены просто потому, что вы из России. Я не согласна с такой системой. Мы не должны смешивать то, что происходит в политике, с тем, что происходит в спорте. Спорт - он для всех", - сказала Шошоакэ.
Евродепутат подчеркнула, что применяемые Западом методы изоляции в спортивной сфере демонстрируют истинное лицо тех, кто пытается обвинять в авторитаризме другие государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияРумынияЛюксембург (округ)Европарламент
 
 
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