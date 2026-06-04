Beeline Cloud запустил платформу для автоматизации цикла разработки ПО

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В рамках ПМЭФ-2026 Beeline Cloud представил инновационную ИИ-платформу BeeCode (платформа для автоматизации ПО), спроектированную для сквозного сопровождения всех этапов жизненного цикла создания программного обеспечения (SDLC), сообщает пресс-служба оператора.

В отличие от точечных ИИ-ассистентов, новый продукт представляет собой единую экосистему, автоматизирующую написание кода, управление ИТ-инфраструктурой, обработку данных и поддержку корпоративных учетных систем.

Стратегия вывода BeeCode на рынок опирается на успешный опыт запуска Фабрики токенов: на первом этапе доступ предоставляется ограниченному пулу корпоративных клиентов. Это позволяет обкатать технологию на реальных бизнес-задачах и адаптировать ее под индивидуальные требования заказчиков перед масштабированием. В рамках первой волны тестирования участникам открыт доступ к двум ключевым компонентам платформы: BeeCode Core (инструмент для генерации, ревью и рефакторинга кода с учетом контекста проекта) и BeeCode Forge (решение для автоматизации DevOps-операций и управления инфраструктурой как код — IaC).

"Российский крупный бизнес остро нуждается в системных инструментах повышения эффективности ИТ-производства, но хаотичное внедрение разрозненных ИИ-помощников не дает ожидаемого синергетического эффекта. Запуском BeeCode мы трансформируем саму парадигму применения ИИ в разработке. Мы создаем доверенную платформу, которая органично встраивается в ИТ-ландшафт корпораций и гарантирует прогнозируемый экономический эффект, полную безопасность и строгую управляемость расходов в суверенном контуре", — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба.

Директор по искусственному интеллекту Beeline Cloud Михаил Степнов указал, что реальная продуктивность инженерной команды складывается на всех этапах: в планировании, в работе с инфраструктурой, с данными и с корпоративными системами.

"BeeCode мы строим как единый ИИ-контур для всего цикла разработки, а не как еще один точечный ассистент. Ограниченный доступ к Core и Forge позволит нам отстроить продукт вместе с первыми клиентами на их реальных задачах", — прокомментировал Степнов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.