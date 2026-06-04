Павлюченко отреагировал на слова ван дер Варта про допинг в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Павлюченко отреагировал на заявление Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть сборную Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008 благодаря использованию допинга, назвав его слова шуткой.
- Сборная России под руководством Гуса Хиддинка обыграла сборную Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008 в дополнительное время со счетом 3:1 и завоевала бронзовые медали.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Роман Павлюченко заявил РИА Новости, что намек экс-футболиста сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта на то, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря использованию допинга, не имеют оснований, человек таким образом просто пошутил.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
"Я знаю Рафаэла ван дер Варта и понимаю, что он это заявил в шутку, а все подхватили. Мне уже многие друзья звонили по этому поводу. Это все ерунда, под словами о якобы использовании допинга нет никаких оснований", - сказал Павлюченко.