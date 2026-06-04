Павлюченко отреагировал на слова ван дер Варта про допинг в России

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Роман Павлюченко заявил РИА Новости, что намек экс-футболиста сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта на то, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря использованию допинга, не имеют оснований, человек таким образом просто пошутил.