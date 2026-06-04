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Путин считает правом Пашиняна ориентироваться на стандарты Европы - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:47 04.06.2026
Путин считает правом Пашиняна ориентироваться на стандарты Европы

Путин: Пашинян ориентируется на стандарты Европы, это его суверенное право

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© POOL
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Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что политические силы, стоящие за премьер-министром Армении Николом Пашиняном, ориентируются на европейские стандарты.
  • Путин подчеркнул, что ориентация на западные и европейские стандарты — это суверенное право каждой страны, включая Армению.
СТРЕЛЬНА, 4 июн – РИА Новости. Политические силы, которые стоят за премьер-министром Армении Николом Пашиняном, ориентируются на европейские стандарты, это суверенное право любой страны, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром, они давно так и говорят, и не стесняются, в открытую это делают. На самом деле, здесь нет ничего плохого – ориентироваться на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты. Я считаю, что это право каждой суверенной страны, которой является Армения, безусловно", - сказал президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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ПМЭФ-2026В миреАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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